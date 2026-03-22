Пока мама была в роддоме, на глазах детей рухнул потолок дома в Соликамске

Собственница квартиры в доме с обрушившимися перекрытиями в Соликамске рассказала сайту perm.aif.ru подробности случившегося.
Молодая женщина находится в роддоме на последнем сроке беременности. Во время обрушения в квартире, где рухнул потолок, находились трое детей (8,14 и 16 лет) со своей тётей.
«19 марта, за 2 дня до обрушения, меня положили в больницу — в роддом. Дома были дети с тетей, все произошло на их глазах. Сейчас в доме (после обрушения) никого нет, опасно там находиться», — рассказала женщина сайту perm.aif.ru. — Ответить на вопрос, почему рухнуло перекрытие я не могу, следственный комитет и проверки покажут. А крыша текла не один год", — рассказывает собственница жилья в аварийном доме Галина Степанян.
По словам женщины, в квартире, в которой произошло обрушение потолочных перекрытий, они жили вплоть до последнего момента. О том, что есть риск обрушения, не знали. В комнате натяжной потолок и «просто протекала крыша». На полу в комнате образовывались огромные лужи.
«Жители обращались по поводу починки крыши и переселения в администрацию города Соликамск и управляющую компанию. Мы знали, что стоим в программе расселения аварийного жилья на 2030 год, но вчера выяснили, что из списков фонда нас почему-то убрали», — рассказала Галина Степанян сайту perm.aif.ru.
«Крыша на месте. Обрушилось потолочное перекрытие. В доме живут много семей, всего 12 квартир. В каждой из квартир есть обращения и жалобы», — рассказывает хозяйка квартиры.
На предоставленных сайту perm.aif.ru видеозаписях видны страшные последствия разрушения — в комнате все завалено обрушившимися и осыпавшимися частями крыши.
По поводу предоставления временного жилья, женщина рассказывает: «Официально нам его пока не предоставили. Сказали на словах. Завтра, если не рожу, отпрошусь из больницы и схожу в администрацию. Пока дети находятся у тёти в ее квартире», — рассказала женщина сайту perm.aif.ru.
Напомним, 21 марта в администрации Соликамска сообщили об обрушении перекрытий в доме по ул. Розы Землячки, 12.
«Произошло обрушение перекрытия в жилом помещении. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы совместно со специалистами УЖКХ и УРСИИ», — сообщили местные власти.
По словам администрации, владельцам жилья предложили временно переехать в пункт временного размещения, но от предложения они отказались.
«На комиссии по ЧС будет рассмотрен вопрос о дальнейших мерах по устранению последствий происшествия», — рассказали в администрации Соликамска.