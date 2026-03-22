Жителя Ростовской области будут судить за убийство

57-летнего жителя Тацинского района Ростовской области будут судить по статье «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По версии следствия, в январе 2026 года в здании строительной базы мужчина поссорился со своим знакомым. После словесной перепалки он схватил нож и топор, а потом напал. В итоге пострадавший скончался на месте, ему было 56 лет.
— Дело с обвинительным заключением прокуратуры уже передали в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СК.
Добавим, по части 1 статьи 105 УК РФ подозреваемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.
