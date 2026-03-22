Глава «ЛизаАлерт» раскрыл, почему семью Усольцевых нельзя искать по телефонам

Поисково-спасательный отряд не имеет возможности искать семью Усольцевых по их телефонам из-за действующего законодательства. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Он пояснил, что поиск по сигналу мобильного телефона — это важнейший ресурс, так как телефоны есть у абсолютного большинства пропавших. Но по закону таким способом могут пользоваться только спецслужбы, так как существует тайна связи.
Сергеев считает, что для того, чтобы ситуация изменилась, нужно законодательное изменение.
Также, по его мнению, должны появиться в доступе специальные технические устройства, которые прикручиваются к вертолету или беспилотнику и помогают определить местоположение телефона.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь бесследно исчезли 28 сентября во время турпохода в урочище Буратинка в Красноярском крае.
Масштабная поисковая операция не принесла результата.
Основной версией следствия является несчастный случай, который произошел с семьей во время похода.
Вместе с тем охотник Александр Багаев выдвинул версию, что Усольцевы могли стать жертвами преступления, иначе остались бы хоть какие-то следы.