В Уфе на ул. Центральной из-за снега на крыше рухнул потолок.

Сообщается, что Местная жительница рассказала UTV, что три недели соседка просила ЖЭУ убрать снег с крыши — ей отвечали, что нужно ждать вышку. В итоге в ночь на 22 марта в двух квартирах обрушился отсыревший потолок. В одной из квартир он рухнул прямо в квартире, где спала пожилая уфимка. Жильцы опасаются, что крыша может рухнуть полностью.