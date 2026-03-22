В Уфе на ул. Центральной из-за снега на крыше рухнул потолок.
Инцидент произошёл в двух квартирах жилого дома № 42 по улице Центральной в Дёмском районе. Внучка пострадавшей сообщила, что соседка три недели обивала пороги ЖЭУ с просьбой почистить крышу, но там обещали сделать это, только когда появится вышка.
Сообщается, что Местная жительница рассказала UTV, что три недели соседка просила ЖЭУ убрать снег с крыши — ей отвечали, что нужно ждать вышку. В итоге в ночь на 22 марта в двух квартирах обрушился отсыревший потолок. В одной из квартир он рухнул прямо в квартире, где спала пожилая уфимка. Жильцы опасаются, что крыша может рухнуть полностью.