В воскресенье 22 марта исполняется два года со дня страшной трагедии в «Крокус Сити Холле». Тогда вооруженные террористы ворвались в здание концертного зала в подмосковном Красногорске, открыли огонь по беззащитным людям и устроили пожар. Многие бросились на помощь тем, кто был рядом, рискуя собственной жизнью.
Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. В Новороссийске также вспомнили трагедию и почтили память погибших в «Крокус Сити Холле».
«Мы вспоминаем всех тех, чьи жизни унес теракт 22 марта 2024 года. Жертвами стали свыше сотни человек, в числе которых были дети. Пройдут годы, но боль утраты не утихнет, и память о каждой оборванной судьбе навсегда будет жить в сердцах россиян. Новороссийск помнит и скорбит вместе со всей страной», — отметил глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко.
Следствие установило: за атакой стоял Киев. После массового убийства преступники помчались на границу, где украинские спецслужбы организовали для них коридор. На скамье подсудимых оказались 19 человек: как те, кто стрелял, так и те, кто помогал террористам. 15 из них не выйдут на свободу никогда. Четверо получили сроки до 22,5 лет.