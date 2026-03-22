В ДТП с пьяными водителями в Красноярском крае погибло 103 человека

В ГИБДД напомнили об ответственности за вождение в нетрезвом виде. За первое такое нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если водитель повторно садится за руль в состоянии опьянения, наступает уголовная ответственность.