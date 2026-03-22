В ДТП с пьяными водителями в Красноярском крае погибло 103 человека

За 2,5 месяца 2026 произошло 11 ДТП, в которых виновники управляли автомобилем в состоянии опьянения.

По данным Госавтоинспекции региона, в прошлом году на дорогах края зарегистрировано 306 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. В результате этих аварий погибли 103 человека, еще несколько сотен получили травмы различной степени тяжести.

Статистика с начала 2026 года также подтверждает остроту проблемы. За 2,5 месяца произошло 11 ДТП, в которых виновники управляли автомобилем в состоянии опьянения. В этих авариях пострадали 16 человек, один человек погиб.

В ГИБДД напомнили об ответственности за вождение в нетрезвом виде. За первое такое нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если водитель повторно садится за руль в состоянии опьянения, наступает уголовная ответственность.