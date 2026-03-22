Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре произошел пожар на лыжной базе в Загородном парке

Лыжная база сгорела в Загородном парке в Самаре, об этом сообщил ее владелец.

Источник: Соцсети

В Самаре владелец лыжной базы в Загородном парке сообщил о том, что она сгорела. По его словам, пожар произошел в пятницу, 20 марта. Публикация появилась на личной странице в ВКонтакте Павла Миронова.

«Нашего многолетнего проката в Загородном парке больше нет. Что нам теперь делать, мы не знаем. Единственное место в центре города и то пошло коту под хвост. Вячеслав Андреевич, помогите пожалуйста», — написал владелец базы.

Он обратился к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву за помощью. В ГУ МЧС по Самарской области официально о пожаре не сообщали. Причины и подробности пока неизвестны.

Напомним, в Самаре снова готовят проект благоустройства Загородного парка. Первоочередно планируется добавить освещение, обновить асфальтовое покрытие, установить новое оборудование и современные стационарные туалеты.