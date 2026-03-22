В Самаре произошел пожар на лыжной базе в Загородном парке

В Самаре владелец лыжной базы в Загородном парке сообщил о том, что она сгорела. По его словам, пожар произошел в пятницу, 20 марта. Публикация появилась на личной странице в ВКонтакте Павла Миронова.
«Нашего многолетнего проката в Загородном парке больше нет. Что нам теперь делать, мы не знаем. Единственное место в центре города и то пошло коту под хвост. Вячеслав Андреевич, помогите пожалуйста», — написал владелец базы.
Он обратился к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву за помощью. В ГУ МЧС по Самарской области официально о пожаре не сообщали. Причины и подробности пока неизвестны.
Напомним, в Самаре снова готовят проект благоустройства Загородного парка. Первоочередно планируется добавить освещение, обновить асфальтовое покрытие, установить новое оборудование и современные стационарные туалеты.