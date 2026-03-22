Ночной погром во Владивостоке: неизвестные разбили стеклянные двери в подъездах

Полиция Первореченского района Владивостока проводит проверку по факту порчи имущества в домах на улице Полковника Фесюна. Информация об инциденте была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
По данным жильцов, неизвестные молодые люди ночью разбили стеклянные двери в подъездах домов № 20 и № 22 на улице Полковника Фесюна. Жильцы обратились в полицию, написали заявление и передали правоохранителям записи с камер видеонаблюдения.
«В настоящее время по данному факту полицейскими Первореченского района Владивостока проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности граждан, причастных к инциденту. Изучаются записи камер видеонаблюдения», — сообщили в ведомстве.
По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение.