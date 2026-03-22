Белоруска купила себе духи и статуэтку лошади, а теперь ее ждет суд — что пошло не так

Жительница Клецка, убирая 14 марта подъезд дома на улице Победы, нашла банковскую карту и вместо того, чтобы вернуть ее в банк, решила проверить, есть ли на ней деньги. Об этой криминальной истории сообщила «Мiнская праўда».
В течение двух дней чужой картой женщина рассчитывалась в продуктовом магазине, цветочном магазине и магазине подарков. В числе прочего она купила духи, цветы, статуэтку лошади и декоративную свечу. Покупки остановились, когда на счету кончились деньги, а было на карте более 370 рублей.
Хозяйка карты заметила ее пропажу уже после того, как с карты начали списываться деньги.
Старший следователь Клецкого районного отдела Следственного комитета Юлия Кавальчук, комментируя ситуацию, отметила, что женщина не просто потратила чужие деньги.
«Оплата проходила через терминалы, которые считывают данные карты. С юридической точки зрения это квалифицируется как несанкционированный доступ к компьютерной информации и хищение средств с банковского счета», — отметила специалист.
В итоге возбуждено уголовное дело, несмотря на то, что обвиняемая ущерб возместила.
