10 пожаров потушили за сутки в Ростовской области

Суточную статистику происшествий в Ростовской области уточнили в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 22 марта 2026 года в Ростовской области зафиксировали техногенные и природные пожары, а также случаи ДТП. Статистику предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, произошло 10 техногенных пожаров и еще восемь возгораний сухой растительности на площади более 1000 кв. метров. Также спасатели выезжали на места четырех дорожных аварий.

Всего от МЧС за сутки задействовали 208 человек и 52 единицы техники.

Сегодня, 22 марта, должны провести 38 плановых выжиганий сухой растительности в 14 муниципалитетах региона.

