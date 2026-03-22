10 пожаров потушили за сутки в Ростовской области

За сутки 22 марта 2026 года в Ростовской области зафиксировали техногенные и природные пожары, а также случаи ДТП. Статистику предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, произошло 10 техногенных пожаров и еще восемь возгораний сухой растительности на площади более 1000 кв. метров. Также спасатели выезжали на места четырех дорожных аварий.
Всего от МЧС за сутки задействовали 208 человек и 52 единицы техники.
Сегодня, 22 марта, должны провести 38 плановых выжиганий сухой растительности в 14 муниципалитетах региона.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.