В Катаре нашли тела шести погибших при крушении вертолета в море

Спасатели обнаружили тела шестерых из семи человек, находившихся на борту военного вертолета, потерпевшего крушение в территориальных водах страны. Об этом 22 марта сообщило министерство внутренних дел Катара.

Источник: Известия

«В рамках продолжающихся поисково-спасательных операций в территориальных водах Катара были обнаружены шесть из семи [человек] находившихся на борту», — говорится в сообщении в соцсети Х (бывш. Twitter).

В ведомстве дополнили, что гибель обнаруженных подтверждена, а поиски последнего пропавшего продолжаются силами специализированных подразделений.

В этот же день пресс-служба минобороны Катара сообщила, что вертолет Вооруженных сил (ВС) страны рухнул в море. Тогда же заявили о начале поисков членов экипажа и пассажиров.