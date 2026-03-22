В Катаре нашли тела шести погибших при крушении вертолета в море

«В рамках продолжающихся поисково-спасательных операций в территориальных водах Катара были обнаружены шесть из семи [человек] находившихся на борту», — говорится в сообщении в соцсети Х (бывш. Twitter).
В ведомстве дополнили, что гибель обнаруженных подтверждена, а поиски последнего пропавшего продолжаются силами специализированных подразделений.
В этот же день пресс-служба минобороны Катара сообщила, что вертолет Вооруженных сил (ВС) страны рухнул в море. Тогда же заявили о начале поисков членов экипажа и пассажиров.