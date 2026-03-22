Минкульт Казахстана держит на контроле ситуацию с задержанием журналистки Ботагоз Омаровой

"При этом считаем важным подчеркнуть, что в подобных случаях недопустимы поспешные интерпретации, голословные выводы и попытки заранее давать оценки до завершения всех предусмотренных законом процедур. Особое значение имеет недопущение заявлений, которые могут исказить суть происходящего или способствовать необоснованной дискредитации участников процесса. (…).
Проверка достоверности распространяемой информации является одним из ключевых обязательств журналистов, закрепленных законом Республики Казахстан «О масс-медиа».
Вместе с тем законодательством, в частности статьей 68, предусмотрены случаи, при которых журналисты освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации, в том числе если речь идет о дословном воспроизведении официальных выступлений", — говорится в сообщении вице-премьера.
По информации международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» («Честное слово»), журналистка в своем телеграм-канале привела высказывания рабочих, которым не выплатили зарплату. Отмечается, что 20 марта ее вызвали в полицию как свидетеля в рамках уголовного дела по статье о распространении заведомо ложной информации. Добавили, что ночью в отношении нее избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
Фонд отметил, что по закону «О масс-медиа» журналист не несет ответственности за сведения, которые не соответствуют действительности, если они являются дословным воспроизведением официальных выступлений депутатов, работников госорганов, физлиц и юрлиц.