Минкульт Казахстана держит на контроле ситуацию с задержанием журналистки Ботагоз Омаровой

По информации международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» («Честное слово»), журналистка в своем телеграм-канале привела высказывания рабочих, которым не выплатили зарплату. Отмечается, что 20 марта ее вызвали в полицию как свидетеля в рамках уголовного дела по статье о распространении заведомо ложной информации. Добавили, что ночью в отношении нее избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.