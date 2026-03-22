Сеть фирм-однодневок ликвидировали в Челябинске

Компании на свое имя регистрировал 29-летний местный житель.

Источник: 1obl.ru

Полицейские выявили и пресекли в Тракторозаводском районе Челябинска сеть фиктивных организаций, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Компании-однодневки оформлял на свое имя 29-летний местный житель. При этом вести предпринимательскую деятельность мужчина не планировал.

По адресам регистрации компаний правоохранители провели обыски и изъяли документы, связанные с «номинальными» организациями. Следователи изучили их и возбудили четыре уголовных дела по двум статьям: о незаконном образовании юрлица и незаконном использовании для этого документов.

Сейчас выясняется, с какой целью мужчина оформлял фиктивные компании.