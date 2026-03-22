Мотоциклист погиб в ночном ДТП в Ростове

Водитель мотоцикла погиб в ДТП на улице Дмитрова в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 марта в Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП. Погиб 45-летний мотоциклист, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла на улице Дмитрова в 23:40. Водитель мотоцикла «Мотоленд» (Motoland) ехал в сторону улицы Леваневского. Предварительно, он начал резко тормозить и из-за этого не справился с управлением, потом транспорт опрокинулся.

— Водитель скончался на месте. Детали и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Владельцам мототранспорта напоминают: за руль нужно садиться в специальной экипировке, снижающей риск травм при падении или столкновении.

