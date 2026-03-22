Три человека застряли на льду Финского залива под Петербургом

Сотрудники МЧС пришли на помощь трем людям, которые пошли гулять по льду Финского залива и оказались отрезаны от берега. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Северной столице, среди спасенных: двое взрослых и ребенок.
— Со льда Финского залива в районе Дубковского шоссе спасатели с помощью судна на воздушной подушке эвакуировали троих, включая ребенка. Из-за образовавшейся на удалении около 2 км от берега промоины люди не могли самостоятельно вернуться на берег, — уточнили в МЧС.
Спасатели отмечают бум таких вызовов. Из-за теплой погоды люди отправляются гулять по льду и оказываются в беде. Несколько дней назад в МЧС зафиксировали самое массовое спасение. Больше 200 человек оказались отрезаны от берега трещиной. Рыбаков и праздно гуляющих по льду горожан в несколько этапов вывозили за сушу на катерах на воздушной подушке.
— С начала года на водоемах города зарегистрированы 11 происшествий, 4 человека погибли, 240 были спасены, в том числе 6 детей, — отметили в МЧС.