«Это не предсмертное письмо»: Полиция дала разъяснения по поводу записки, переданной супругом погибшей Людмилы Вартик, топом ПАС — новые подробности нашумевшего дела в Молдове

Генеральный инспекторат полиции (ИГП) выступил с уточнением по делу о гибели Людмилы Вартик. Выяснилось, что гуляющее по соцсетям «предсмертное письмо» — это не тот документ, который нашли в день трагедии. Эту бумагу следствию передал муж погибшей, который сам является главным подозреваемым в доведении до самоубийства и домашнем насилии.