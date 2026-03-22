«Это не предсмертное письмо»: Полиция дала разъяснения по поводу записки, переданной супругом погибшей Людмилы Вартик, топом ПАС — новые подробности нашумевшего дела в Молдове

Генеральный инспекторат полиции (ИГП) выступил с уточнением по делу о гибели Людмилы Вартик. Выяснилось, что гуляющее по соцсетям «предсмертное письмо» — это не тот документ, который нашли в день трагедии. Эту бумагу следствию передал муж погибшей, который сам является главным подозреваемым в доведении до самоубийства и домашнем насилии.
Власти подтвердили наличие двух разных текстов: оригинала из дня смерти и «версии» от вдовца. Оба документа отправлены на экспертизу, чтобы понять, не является ли это попыткой подозреваемого оправдаться или запутать следствие. Полиция требует прекратить плодить слухи, пока эксперты проверяют подлинность этих материалов.
Вы нам объясните, как документ из материалов уголовного дела «случайно» оказался в публичном доступе именно сейчас?
И откуда это письмо (второе) оказалось у мужа погибшей?
С чего бы ей писать целых два прощальных письма?
Вопросов очень много.
«Ввиду того, что расследование продолжается и уголовное дело находится на рассмотрении, некоторые детали на данном этапе не могут быть обнародованы. В связи с этим мы просим избегать спекуляций и предоставлять только проверенную информацию», сообщает ГИП.
Ранее в СМИ попало «прощальное письмо» жены экс-топа ПАС Людмилы Вартик.
Напомним, женщина в Кишиневе погибла, упав с высоты 11-го этажа.
Ее мужа Дмитрия Вартика, зампреда Хынчештского района от партии ПАС, обвиняют в домашнем насилии и доведении супруги до самоубийства.
Директор районной больницы Хынчешт Петру Чуботару подал в отставку, о чём сообщил министр здравоохранения Эмил Чебан.
Мэр Хынчешт не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди. По его словам, произошедшее вызывает серьёзные вопросы, в том числе к реакции руководства медучреждения.
