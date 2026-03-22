МЧС предупреждает о сильной гололедице в Прикамье 23 марта

Щтормовое предупреждение объявлено в Прикамье из-за опасных дорожных условий. По данным синоптиков, ночью и утром 23 марта на трассах региона ожидается сильная гололедица.
Спасатели предупреждают о рисках заторов и росте числа ДТП. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам — быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Также возможны аварии на системах ЖКХ и обрывы линий электропередач.
Ранее метеорологи обещали волну тепла 23−24 марта в Прикамье.