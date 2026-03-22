Появилось видео из квартиры в Соликамске, где при детях рухнул потолок

Видеозапись из квартиры дома в Соликамске, где 21 марта обрушились потолочные перекрытия, предоставила редакции сайта perm.aif.ru собственница квартиры.
По словам женщины, много лет в доме протекала крыша. Ручейки лились из-под натяжного потолка. Наконец, однажды рухнули перекрытия. Это произошло на глазах троих детей женщины, пока она находилась в роддоме.
В записи видно, что уютная когда-то комната превратилась в руины: куски потолка с осыпавшейся известкой лежат повсюду.
