Появилось видео из квартиры в Соликамске, где при детях рухнул потолок

На кадрах видео, снятых в Соликамске, видно, как уютная комната многодетной семьи за считанные секунды превратилась в руины из-за рухнувшего потолочного перекрытия.

Видеозапись из квартиры дома в Соликамске, где 21 марта обрушились потолочные перекрытия, предоставила редакции сайта perm.aif.ru собственница квартиры.

По словам женщины, много лет в доме протекала крыша. Ручейки лились из-под натяжного потолка. Наконец, однажды рухнули перекрытия. Это произошло на глазах троих детей женщины, пока она находилась в роддоме.

В записи видно, что уютная когда-то комната превратилась в руины: куски потолка с осыпавшейся известкой лежат повсюду.

Подробнее о ситуации с домом в Соликамске читайте здесь.