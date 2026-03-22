Вайнер Мейржан Туребаев вышел на свободу

«Способность передавать свою любовь другим. Находить радость и удовольствие в самых обычных мелочах», — подписал Туребаев кадры воссоединения с близкими на своей странице в социальной сети в воскресенье.
Напомним, 10 февраля 2022 стало известно, что известные вайнеры Мейржан Туребаев, Меийрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев стали фигурантами дела о финансовой пирамиде. По версии следствия, вайнеры не только рекламировали финансовую пирамиду Mudarabah Capital, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. На фоне появившихся сообщений Туребаев сделал видеообращение, в котором сообщил, что сам является потерпевшим и не получал прибыли от деятельности финпирамиды. В том же видеообращении Туребаев сообщил, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предупреждало полицию о финансовой пирамиде Мudarabah Capital еще в 2020 году.
20 апреля 2022 Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по резонансному делу финансовой пирамиды Mudarabaн Capital, а 23 июня 2023 года их осудили на пять лет колонии.
3 июля 2025 года КазТАГ сообщал, что Шерниязов освободился из мест лишения свободы.