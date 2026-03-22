Вайнер Мейржан Туребаев вышел на свободу

Напомним, 10 февраля 2022 стало известно, что известные вайнеры Мейржан Туребаев, Меийрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев стали фигурантами дела о финансовой пирамиде. По версии следствия, вайнеры не только рекламировали финансовую пирамиду Mudarabah Capital, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. На фоне появившихся сообщений Туребаев сделал видеообращение, в котором сообщил, что сам является потерпевшим и не получал прибыли от деятельности финпирамиды. В том же видеообращении Туребаев сообщил, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предупреждало полицию о финансовой пирамиде Мudarabah Capital еще в 2020 году.