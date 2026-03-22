Под Воронежем возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 98 работникам

Общая сумма задолженности перед коллективом превысила 13,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Бутурлиновке возбуждено уголовное дело по факту масштабной задолженности перед сотрудниками местной коммерческой организации. Решение о начале производства по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ было принято Бутурлиновским межрайонным следственным отделом по прямому указанию руководителя регионального следственного управления СК России Михаила Селюкова по итогам личного приема граждан. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Согласно материалам дела, руководство предприятия в течение полугода — с августа 2025-го по февраль 2026 года — полностью игнорировало обязательства по оплате труда. В результате без выплат остались 98 работников организации. Общая сумма задолженности перед коллективом превысила 13,6 млн рублей, при этом, по версии следствия, у организации имелась возможность своевременного расчета.

В настоящее время ход расследования находится на личном контроле Михаила Селюкова. Следователи уже приступили к изъятию финансовой документации и проведению судебных экспертиз для закрепления доказательной базы. Параллельно с поиском виновных ведомство реализует комплекс мер, направленных на принудительное погашение долга, чтобы добиться выплаты всех причитающихся средств сотрудникам в полном объеме.