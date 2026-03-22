Два крупных пожара зафиксировано в Хасанском округе Приморья 22 марта

В Хасанском округе продолжают тушить природные пожары. На землях лечебно-оздоровительной местности «Ясное» действует крупный ландшафтный пожар, пламя локализовано на площади 8000 гектаров. Еще одно возгорание во Владивостокском лесничестве полностью ликвидировано, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.