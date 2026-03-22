Два крупных пожара зафиксировано в Хасанском округе Приморья 22 марта

В Хасанском округе продолжают тушить природные пожары. На землях лечебно-оздоровительной местности «Ясное» действует крупный ландшафтный пожар, пламя локализовано на площади 8000 гектаров. Еще одно возгорание во Владивостокском лесничестве полностью ликвидировано, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.
«На месте работают 83 человека, в том числе специалисты “Приморской авиабазы” и пожарные части близлежащих населённых пунктов. Причиной пожара стала человеческая деятельность», — уточнили в ведомстве.
Второй пожар, действовавший на территории Владивостокского лесничества Хасанского округа, удалось полностью потушить. Огонь уничтожил 820 гектаров. В тушении было задействовано 52 специалиста.
Пожароопасная обстановка в Приморье обостряется из-за засухи и палов.
3-й класс опасности объявлен в Хасанском районе, в центральных районах пока сохраняется снег.