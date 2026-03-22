Мошенники убедили пенсионера из Челябинской области продать машину и отдать им все деньги

В Магнитогорске жертвой мошенников стал 72-летний житель, которому пообещали предоставить выплаты с бывшего места работы. В итоге дедушка продал машину и отдал все деньги аферистам. Как так вышло, рассказали в полиции.

Источник: Pchela.News

Сначала мужчине позвонил «сотрудник отдела кадров» с бывшего места работы и сообщил, что тому полагаются выплаты. Чтобы их получить, нужно продиктовать код из СМС, это он и сделал. Затем ему позвонил другой человек представившийся специалистом безопасности сайта Госуслуг. Он рассказал, что мошенники взломали личный кабинет дедушки и сейчас его имущество под угрозой. Чтобы обезопасить себя, аферисты убедили мужчину продать машину агенту, контакты которого ему предоставили.

— Пенсионер договорился о встрече с агентом и продал ему свой автомобиль. Получил денежные средства в размере 930 000 рублей. По указанию мошенников он перевёл их на «безопасный счёт» через банкоматы города, после чего на связь с ним больше никто не вышел, — рассказали полицейские. — Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Часть статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.