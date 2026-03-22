В Петербурге водитель не пропустил пожарную машину с мигалками и сиреной

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как водитель легковушки в Красносельском районе не пропустил пожарную машину с включенными «мигалками» и сиреной, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

«В Красносельском районе… на перекрестке улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе, по предварительным данным, 22 марта около 12.20 водитель легкового автомобиля не уступил дорогу пожарному расчету, двигавшемуся с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами», — рассказали в ГУ МВД.

Как отмечает полиция, в рамках организованной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Также решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.