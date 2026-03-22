Глава СК затребовал доклад о поисках в Красноярском крае Усольцевых и Потаенкова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования двух уголовных дел о безвестном исчезновении людей в Красноярском крае. Поводом стал сюжет на федеральном телеканале, где рассказали о поисках пропавшего 9 марта на территории национального парка «Красноярские Столбы» Виктора Потаенкова. В сюжете упомянули и историю Усольцевых, которые загадочно пропали в лесу Партизанского района края.
Оба дела сейчас расследуют следователи СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Пока что нет ответов на вопросы, где люди. Пока что поиски Усольцевых и бывшего спецназовца Потаенкова приостановлены.
Напомним, 28 сентября 2025 года супруги Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака пропали во время похода на Кутурчинское Белогорье. А 9 марта 2026 года Виктор Потаенков направился в сторону горы «Ермак» в нацпарке «Красноярские Столбы». С тех пор о 55-летнем мужчине ничего неизвестно. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя краевого главка Дмитрию Вастьянову представить доклад о ходе расследования дел.