Пять дней в степи, питаясь снегом: в области Абай спасли пастуха

«Как выяснилось, пять дней назад его лошадь упала. Пытаясь помочь животному подняться, мужчина оказался придавлен и получил перелом ноги. После этого лошадь ушла, оставив его одного в степи. Все это время он выживал, питаясь снегом. К счастью, благодаря относительно теплой погоде удалось избежать обморожения», — сообщили в МЧС.