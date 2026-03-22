Пять дней в степи, питаясь снегом: в области Абай спасли пастуха

22 марта 2026 года в области Абай спасли пастуха, который провел пять дней в степи, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в МЧС, минувшей ночью в службы спасения поступило сообщение о пропаже человека. 17 марта мужчина 1969 года рождения выехал из крестьянского хозяйства, расположенного в Абайском районе области Абай, на лошади в поисках скота и не вернулся. Его местонахождение оставалось неизвестным, телефон был отключен.

На поиски были направлены силы МЧС на высокопроходимой технике, сотрудники полиции, а также родственники пропавшего.

22 марта утром поисковая группа обнаружила мужчину в степи. Пастуха напоили горячим чаем, зафиксировали поврежденную ногу и доставили в село Акшокы для оказания медицинской помощи.

«Как выяснилось, пять дней назад его лошадь упала. Пытаясь помочь животному подняться, мужчина оказался придавлен и получил перелом ноги. После этого лошадь ушла, оставив его одного в степи. Все это время он выживал, питаясь снегом. К счастью, благодаря относительно теплой погоде удалось избежать обморожения», — сообщили в МЧС.

В ведомстве напоминают, что при выезде в отдаленные районы необходимо иметь при себе средства связи, сообщать маршрут и не отправляться в путь в одиночку.