За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам более 35 млн рублей

В Красноярском крае подводят итоги борьбы с киберпреступностью с начала 2026 года. По данным правоохранителей, жертвами дистанционных мошенников стали уже 1209 жителей региона. Общий материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 403 миллиона рублей.
Наибольшую активность злоумышленники проявили за последние семь дней. С 11 по 18 марта в полиции зарегистрировали 122 факта хищения средств с использованием IT-технологий. За этот период потерпевшие лишились более 35 миллионов рублей.
Аналитики выделили несколько самых распространенных схем обмана. В 17 случаях жители края лишились денег, поверив в выгодное инвестирование через фейковые криптобиржи. 35 человек попали под влияние лжесотрудников спецслужб и правоохранительных органов, которые убеждали граждан переводить деньги для «спасения сбережений». Еще 22 красноярца столкнулись с фишинговыми ссылками при попытке совершить покупки в интернет-магазинах.
Девять человек перевели средства, доверившись взломанным аккаунтам друзей в социальных сетях. В 39 случаях злоумышленники действовали путем обмана без использования узкоспециализированных легенд, напрямую выманивая конфиденциальные данные.
В ведомстве добавили, что раскрываемость преступлений данного вида составляет 25,2%. В суды уже направлено 148 уголовных дел. По каждому факту хищений, произошедших на минувшей неделе, возбуждены и расследуются уголовные дела.