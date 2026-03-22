За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам более 35 млн рублей

Аналитики выделили несколько самых распространенных схем обмана. В 17 случаях жители края лишились денег, поверив в выгодное инвестирование через фейковые криптобиржи. 35 человек попали под влияние лжесотрудников спецслужб и правоохранительных органов, которые убеждали граждан переводить деньги для «спасения сбережений». Еще 22 красноярца столкнулись с фишинговыми ссылками при попытке совершить покупки в интернет-магазинах.