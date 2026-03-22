На Урале трое человек госпитализированы после аварии с фурой

На 318-м километре трассы М-12 вблизи Ревды временно затруднено движение в сторону Екатеринбурга из-за дорожно-транспортного происшествия.
По предварительным данным, 51-летний водитель Mitsubishi Lancer, ехавший в попутном направлении, столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом под управлением 38-летнего мужчины. В момент аварии водитель большегруза поворачивал на прилегающую территорию.
В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле, — водитель, 24-летний мужчина и 39-летняя женщина. Все они госпитализированы.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии выясняются.