Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале трое человек госпитализированы после аварии с фурой

Движение на участке временно организовано по одной полосе.

Источник: Управление ГИБДД по Свердловской области

На 318-м километре трассы М-12 вблизи Ревды временно затруднено движение в сторону Екатеринбурга из-за дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, 51-летний водитель Mitsubishi Lancer, ехавший в попутном направлении, столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом под управлением 38-летнего мужчины. В момент аварии водитель большегруза поворачивал на прилегающую территорию.

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле, — водитель, 24-летний мужчина и 39-летняя женщина. Все они госпитализированы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии выясняются.