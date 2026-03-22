В Стамбуле пятерых человек спасли из-под завалов

Спасателям удалось вытащить пять человек из-под завалов двух зданий, которые обрушились в воскресенье в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал TRT.

Источник: AP 2024

Отмечается, что в момент обрушения в домах находилось пять жителей. Спасательная операция на месте инцидента продолжается. Район оцепили полицией. Службы проверяют, есть ли под завалами люди. Спасенных отправили в больницы. На месте происшествия работают 19 машин скорой помощи и 52 медицинских работника.

Офис губернатора Стамбула сообщил, что два малоэтажных строения в районе Фатих обрушились в воскресенье. По предварительным данным, к обрушению привела утечка бытового газа. Очевидцы рассказывали о звуке взрыва и ударной волне.

В феврале в казахстанском городе Щучинск прогремел мощный взрыв из-за утечки газа. В результате происшествия пострадали 20 человек. Тушение осложняли баллоны с газом, которые находились в горящем здании.