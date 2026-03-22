По дому в Соликамске, где рухнул потолок, возбудили уголовное дело

СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту обрушения перекрытий в многоквартирном доме на улице Розы Землячки в Соликамске. Дело заведено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По данным следствия, инцидент произошел 21 марта 2026 года в двухэтажном доме. В результате обрушения потолка никто из жильцов не пострадал, однако права граждан на безопасное проживание были грубо нарушены. Как сообщили в ведомстве, поводом для проверки стала информация, опубликованная в средствах массовой информации.
«Следствием будут предприняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав жителей дома. Действиям либо бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка», — подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
На данный момент следователи уже провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Расследование дела продолжается, правоохранительные органы намерены выяснить, почему аварийное состояние конструкций игнорировалось ответственными лицами.
Напомним, ранее жительница дома в Соликамске рассказала сайту perm.aif.ru, как в их квартире 21 марта обрушился потолок. В этот момент женщина находилась в роддоме, дома были трое ее детей с тетей.
Женщина предоставила сайту perm.aif.ru видео из квартиры, где обрушился потолок.