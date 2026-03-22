Из горящей многоэтажки на проспекте Художников эвакуировали 30 человек

Сигнал о возгорании поступил в 12:58. Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров в доме № 27, корпус 1 по проспекту Художников. К моменту прибытия спасателей огонь успел распространиться на 50 «квадратов». В 13:21 пожар полностью ликвидировали. К ликвидации привлекались 4 единицы техники и 17 человек личного состава МЧС.