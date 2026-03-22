Зверские убийства собак потрясли жителей поселка Волгограда

— Несколько лет назад в ГУ МВД по Волгоградской области на мои жалобы, что полиция не хочет заниматься расследованием таких преступлений, мне заявили, что, мол, о массовости убийств собак нет и речи, так как за год было зафиксировано всего 16 таких заявлений. А сколько таких заявлений от людей просто не приняли? История об этом умалчивает. Тем не менее, в уголовном кодексе еще есть статья о жестоком обращении с животными. Не надо думать, что мы ничего не можем сделать. Можем. Обращайтесь в полицию, проводите экспертизу убитых животных, чтобы была зафиксирована причина смерти, добивайтесь проведения проверки, придавайте подобные случаи огласке, составляйте петиции. Вменяемых и добрых людей гораздо больше, чем садистов. Нельзя позволить злу победить добро, — говорит Карен.