В Самаре с начала года зарегистрировано 16 случаев отравления газом

В Самаре с начала 2026 года зарегистрировали уже 16 случаев отравления угарным газом. Об этом сообщил на пресс-конференции 20 марта руководитель управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин.
В городе насчитывается около 10 тысяч жилых домов, из которых примерно восемь тысяч оборудованы газовыми установками. В более чем трёх тысячах многоквартирных домов используются и газовые плиты, и колонки, а в пяти тысячах — только плиты. Хотя для эксплуатации всего оборудования существуют установленные правила, специалисты отмечают, что жители нередко их игнорируют.
Муниципальные службы продолжают профилактическую работу: собственникам жилья напоминают о требованиях безопасности и возможной ответственности за их несоблюдение. Кроме того, уточняются обязанности сторон — управляющие компании отвечают за внутридомовое оборудование, а владельцы квартир обязаны следить за исправностью техники у себя дома. Особое внимание уделяется проверке дымоходов, контроль за которыми также возложен на обслуживающие организации, передаёт «КП-Самара».