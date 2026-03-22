В Соликамске выяснят причины обрушения потолка в двухэтажном доме

Инцидент произошел 21 марта в двухэтажном доме по улице Розы Землячки: внезапно там обрушилось потолочное перекрытие. По счастливому стечению обстоятельств никто из жильцов дома не пострадал.
Следователи следственного отдела по Соликамску СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
«Следствием будут предприняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав жителей дома. Действиям либо бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия работают специалисты, которые подготовят фактуру для судебной экспертизы.