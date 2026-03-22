В Омске подростки якобы покусали взрослого мужчину

В воскресенье, 22 марта 2026 года, омичка сообщила в паблике «ЧП Омск» соцсети «Вконтакте», что на ее мужа якобы напали подростки.
«17 марта на моего мужа напали трое подростков, попросили сигареты, он сказал, что нет их. Тогда они набросились и начали кусать! Это произошло возле магазина на ул. Кирова, 22/3. Говорят, что в этом районе уже несколько случаев нападения и прям кусают мужчин, которые идут одни. Все происходит в темное время суток, нападают втроём. Это целенаправленно делается, чтобы искусать человека!», — заявила автор поста.
К публикации женщина приложила фотографии со следами глубоких укусов на теле мужчины. На кадрах показано, что у пострадавшего буквально вырван кусок кожи.
Отметим, что официальной информации о данном происшествии и похожих случаях, пока не поступало.