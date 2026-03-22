МЧС сообщило о двух подтоплениях дорог в Могилевской области

В Могилевской области зарегистрирован второй случай подтопления дороги за последние семь дней. Как сообщило Могилевское областное управление МЧС, 22 марта в результате повышения уровня воды в реке Беседь около агрогородка Боханы Хотимского района произошло подтопление участка грунтовой дороги Боханы-Дубровка. Уровень воды над дорожным полотном составляет 10−15 сантиметров, протяженность участка подтопления 30 метров. Проезд по дороге невозможен, только в объезд.
А с 15 марта в результате повышения уровня воды в Соже подтоплен низководный автомобильный мост и прилегающий участок автомобильной дороги у деревни Парадино Мстиславского района. Уровень воды над полотном моста и дороги составляет 10−60 сантиметров, а протяженность подтопленного участка — 80 метров.
