Упав на льду, погибла учитель музыки из Иркутска Полина Чичигина

Педагога похоронят в родном для неё Саянске.
«Нелепая случайность. Полина была замечательным человеком, ярким педагогом, мамой двоих детей», — вспоминают педагога в родной для неё школе.
В школе учительницу музыки любили — она не только вела уроки, но и выступала на всех концертах, исполняла песни, вместе с учениками ставила музыкальные номера.
«Полина Сергеевна Чичигина, педагог по музыке. Очень добрая, улыбчивая и с добрым чувством юмора. Интересно ведет урок», — так писали о ней её ученики.
А дома ждали сын, которому совсем недавно всей семьёй отмечали день рождения, и трёхлетняя дочь. После нелепой трагедии дети остались без матери. Воспитывать их отцу помогут родные.
АиФ — Иркутск приносит соболезнования родным и коллегам Полины Чичигиной-Каминской.