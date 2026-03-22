Упав на льду, погибла учитель музыки из Иркутска Полина Чичигина

В Иркутске прощаются с погибшей от падения на льду учителем музыки из школы № 69 Иркутска Полиной Чичигиной.

Источник: МБОУ СОШ №69 Эволюция Иркутск

Педагога похоронят в родном для неё Саянске.

«Нелепая случайность. Полина была замечательным человеком, ярким педагогом, мамой двоих детей», — вспоминают педагога в родной для неё школе.

В школе учительницу музыки любили — она не только вела уроки, но и выступала на всех концертах, исполняла песни, вместе с учениками ставила музыкальные номера.

«Полина Сергеевна Чичигина, педагог по музыке. Очень добрая, улыбчивая и с добрым чувством юмора. Интересно ведет урок», — так писали о ней её ученики.

А дома ждали сын, которому совсем недавно всей семьёй отмечали день рождения, и трёхлетняя дочь. После нелепой трагедии дети остались без матери. Воспитывать их отцу помогут родные.

АиФ — Иркутск приносит соболезнования родным и коллегам Полины Чичигиной-Каминской.