В Екатеринбурге пожарные спасли из огня пять человек

22 марта в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Металлургов. На седьмом этаже на площади два квадратных метра была повреждена электрощитовая. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировали 15 человек, в том числе трое детей.