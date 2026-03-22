В Екатеринбурге пожарные спасли из огня пять человек

22 марта в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Металлургов. На седьмом этаже на площади два квадратных метра была повреждена электрощитовая. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировали 15 человек, в том числе трое детей.
— Звеном газодымозащитной службы с помощью спас устройств по лестничным маршам спасёно пять человек. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пожарным удалось локализовать возгорание всего за 10 минут. Меньше чем через час спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкицй.