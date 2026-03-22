Молдаванин погиб в драке в Италии: Тело 37-летнего мужчины было обнаружено в заброшенном здании

В субботу, 21 марта, в заброшенном здании в районе Сан-Базилио на восточной окраине Рима было обнаружено тело 37-летнего гражданина Молдовы. На теле были обнаружены следы возможного насилия. Следователи рассматривают версию конфликта, переросшего в драку, сообщило итальянское издание Fanpage.it.
По информации итальянской прессы, погибший был опознан: его звали Денис Рабей. При себе у жертвы были документы, в том числе паспорт, что позволило быстро установить его личность.
Первоначальная проверка показала, что мужчина был известен правоохранителям по ряду преступлений, включая кражи и грабежи.
Тело было обнаружено внутри ветхого здания бывшего стрелкового полигона. Здание с частично обрушившейся крышей и большими проемами легкодоступно и находится в заброшенном районе. Следователи проверяют, было ли здесь место нападения.
Предварительные данные указывают на следы борьбы и травмы, соответствующие ударам тупым предметом.
Точное время смерти пока не установлено. Помимо гипотезы о трагически завершившейся ссоре, следователи также анализируют другие версии, включая возможность сведения счетов в неблагополучных районах.
