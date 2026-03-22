Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдаванин погиб в драке в Италии: Тело 37-летнего мужчины было обнаружено в заброшенном здании

Следователи рассматривают версию конфликта, переросшего в драку.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 21 марта, в заброшенном здании в районе Сан-Базилио на восточной окраине Рима было обнаружено тело 37-летнего гражданина Молдовы. На теле были обнаружены следы возможного насилия. Следователи рассматривают версию конфликта, переросшего в драку, сообщило итальянское издание Fanpage.it.

По информации итальянской прессы, погибший был опознан: его звали Денис Рабей. При себе у жертвы были документы, в том числе паспорт, что позволило быстро установить его личность.

Первоначальная проверка показала, что мужчина был известен правоохранителям по ряду преступлений, включая кражи и грабежи.

Тело было обнаружено внутри ветхого здания бывшего стрелкового полигона. Здание с частично обрушившейся крышей и большими проемами легкодоступно и находится в заброшенном районе. Следователи проверяют, было ли здесь место нападения.

Предварительные данные указывают на следы борьбы и травмы, соответствующие ударам тупым предметом.

Точное время смерти пока не установлено. Помимо гипотезы о трагически завершившейся ссоре, следователи также анализируют другие версии, включая возможность сведения счетов в неблагополучных районах.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

