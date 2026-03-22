Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHOT: В месте поисков пропавшего под Красноярском экс-спецназовца нашли медведей

В районе поисков пропавшего под Красноярском экс-спецназовца Виктора Потаенкова заметили медведей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, медведя увидели в районе скалы «Китайская стенка» и сняли его на камеру беспилотника. Самих кадров с хищником при этом нет.

Однако, заявляет SHOT, местные подтвердили, что медведи в этих краях уже проснулись.

«Они не исключают, что на пропавшего 55-летнего Виктора Потаенкова мог напасть хищный зверь», — говорится в сообщении.

Бывший спецназовец Виктор Потаенков отправился в нацпарк «Красноярские столбы» 9 марта и бесследно пропал. Следов мужчины не могут найти уже десять дней.

При этом версию нападения хищников спасатели исключили.