Подросток пропал во время рыбалки в Павлодарской области

К поискам оперативно были привлечены силы УЧС г. Экибастуза, в том числе кинологический расчет, а также сотрудники полиции.
«Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей несовершеннолетний был оперативно найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает».Пресс-служба МЧС РК.
Как выяснилось, подросток рыбачил на льду, потерял ориентир и ушел в противоположную от берега сторону.
Спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения мер безопасности, особенно вблизи водоемов, и призывают родителей не оставлять детей без присмотра.
