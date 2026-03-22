Под Воронежем ищут сбежавшего с поезда белого кота

В Россоши разыскивают белого кота по кличке Белка, который сбежал от хозяев прямо с поезда на железнодорожном вокзале. Домашний питомец, никогда не живший на улице, выскользнул из шлейки вечером 20 марта и скрылся в неизвестном направлении. Об этом накануне сообщили в группе «Помощь бездомным кошкам г. Россошь».
Инцидент произошел 20 марта в 22:00 на платформе вокзала станции Россошь. Во время остановки поезда кот, перевозившийся в шлейке, сумел из нее выбраться и в испуге убежал. Хозяин, Павел, обращается ко всем жителям города и пассажирам с просьбой о помощи — Белка не приспособлен к жизни на улице, он полностью ручной, ласковый и доверчивый.
Приметы: кот белого окраса, с отличительной черной отметиной на голове. Отзывается на кличку Белка. Если вы видели похожее животное в районе вокзала, привокзальной площади или в близлежащих дворах, сообщите по телефону 8−911−771−64−61 (Павел). Кот очень дорог семье, и любая информация может оказаться решающей.