Шпионил в Форосе — крымчанин получил срок за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. Крымчанин получил 18 лет колонии строгого режима за госизмену: он собрал информацию об оборонительном объекте в Форосе и передал эти данные СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В ходе следствия установлено, что мужчина, являясь противником проведения спецоперации, через соцсети наладил контакт с представителем службы безопасности Украины и получил от него задание — собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений на полуострове.

«Находясь на территории поселка Форос, он собрал информацию о размещенном оборонительном объекте, которую передал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Незаконная деятельность подсудимого выявлена и пресечена российскими спецслужбами. На основании представленных прокуратурой доказательств крымчанин признан виновным по статье о госизмене, отметили в надзорном ведомстве.

Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции гособвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, кроме того, предусмотрено и дальнейшее ограничение свободы на срок в 1 год 9 месяцев, добавили в пресс-службе.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку в материалах дела есть сведения, которые составляют гостайну.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше