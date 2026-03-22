Шпионил в Форосе — крымчанин получил срок за госизмену

В ходе следствия установлено, что мужчина, являясь противником проведения спецоперации, через соцсети наладил контакт с представителем службы безопасности Украины и получил от него задание — собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений на полуострове.
«Находясь на территории поселка Форос, он собрал информацию о размещенном оборонительном объекте, которую передал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Незаконная деятельность подсудимого выявлена и пресечена российскими спецслужбами. На основании представленных прокуратурой доказательств крымчанин признан виновным по статье о госизмене, отметили в надзорном ведомстве.
Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции гособвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, кроме того, предусмотрено и дальнейшее ограничение свободы на срок в 1 год 9 месяцев, добавили в пресс-службе.
Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку в материалах дела есть сведения, которые составляют гостайну.