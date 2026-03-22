Два рыбака утонули в один день в Ленинградской области

Двое мужчин не вернулись с рыбалки 22 марта. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области, оба инцидента произошли в Выборгском районе.
— На озере Глубокое и на озере Правдинское двое рыбаков не вернулись с рыбалки, оба утонули, — сообщили в региональном главке МЧС.
В ведомстве отметили, что в обоих случаях на место вызывалась спасательная бригада. Специалисты обнаружили тела утонувших рыбаков и передали их сотрудникам полиции.
— Обстоятельства происшествий устанавливаются, — уточнили в МЧС по Ленинградской области.
Ранее в МЧС по Петербургу сообщали о спасении трех человек со льда Финского залива. Людей вывезли на берег на судне не воздушной подушке. Двое взрослых и ребенок вышли погулять на лед, но оказались отрезаны от берега большой полыньей. Всего в Петербурге за весну спасено 240 человек, застрявших на льду.