Два рыбака утонули в один день в Ленинградской области

По факту смерти проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

Двое мужчин не вернулись с рыбалки 22 марта. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области, оба инцидента произошли в Выборгском районе.

— На озере Глубокое и на озере Правдинское двое рыбаков не вернулись с рыбалки, оба утонули, — сообщили в региональном главке МЧС.

В ведомстве отметили, что в обоих случаях на место вызывалась спасательная бригада. Специалисты обнаружили тела утонувших рыбаков и передали их сотрудникам полиции.

— Обстоятельства происшествий устанавливаются, — уточнили в МЧС по Ленинградской области.

Ранее в МЧС по Петербургу сообщали о спасении трех человек со льда Финского залива. Людей вывезли на берег на судне не воздушной подушке. Двое взрослых и ребенок вышли погулять на лед, но оказались отрезаны от берега большой полыньей. Всего в Петербурге за весну спасено 240 человек, застрявших на льду.