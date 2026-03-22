Два рыбака утонули в один день в Ленинградской области

Ранее в МЧС по Петербургу сообщали о спасении трех человек со льда Финского залива. Людей вывезли на берег на судне не воздушной подушке. Двое взрослых и ребенок вышли погулять на лед, но оказались отрезаны от берега большой полыньей. Всего в Петербурге за весну спасено 240 человек, застрявших на льду.