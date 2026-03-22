В Киеве горят склады, дым распространился на четыре района города

Пожар на складах в Киеве. Видео © Telegram / Реальный Киев.
«В Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах возможно задымление в связи с пожаром в Киевской области. До улучшения ситуации с качеством воздуха жителям этих районов рекомендуется закрывать окна и ограничивать пребывание на улице», — говорится в тексте.
Ранее в центральной части Киева и пригорода произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались Днепровский и Дарницкий районы украинской столицы, а также часть Броварского района. О возобновлении подачи света в дома не говорится.
