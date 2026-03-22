Иран пригрозил США закрытием Ормузского пролива до восстановления ТЭЦ

Если Соединенные Штаты Америки подвергнут ударам теплоэлектростанциии (ТЭЦ) на территории Ирана, Тегеран полностью заблокирует судоходство по Ормузскому проливу, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
«Если угрозы США в отношении иранских электростанций будут реализованы Ормузский пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены подвергшиеся ударам иранские электростанции», — приводит его слова Tasnim.
Ранее командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия», генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что Иран в конфликте с США и Израилем перешел от оборонительной тактике к наступательной.
Напомним, президент США Дональд Трамп в форме ультиматума потребовал от Тегерана разблокировать Ормузский пролив в течение 48 часов, в противном случае он пригрозил нанести удары по объектам электроэнергетики в Иране.