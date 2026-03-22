Иран пригрозил США закрытием Ормузского пролива до восстановления ТЭЦ

Тегеран отреагировал на ультиматум Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Если Соединенные Штаты Америки подвергнут ударам теплоэлектростанциии (ТЭЦ) на территории Ирана, Тегеран полностью заблокирует судоходство по Ормузскому проливу, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Если угрозы США в отношении иранских электростанций будут реализованы Ормузский пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены подвергшиеся ударам иранские электростанции», — приводит его слова Tasnim.

Ранее командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия», генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что Иран в конфликте с США и Израилем перешел от оборонительной тактике к наступательной.

Напомним, президент США Дональд Трамп в форме ультиматума потребовал от Тегерана разблокировать Ормузский пролив в течение 48 часов, в противном случае он пригрозил нанести удары по объектам электроэнергетики в Иране.

