Зоозащитники требуют наказать человека за жестокое убийство собаки в Сургуте

Зоозащитники в Сибири требуют наказать человека, который связал и в упор застрелил собаку. Об этом сообщает издание VSE42.Ru.
Жуткую находку сделали жители Сургутского района. Труп собаки обнаружили у въезда в одно из садовых товариществ. Передние и задние лапы животного были крепко связаны. Выстрел произвели в упор — прямо в голову.
По словам зоозащитницы Надежды Болдыревой, огнестрельное ранение нанесли с близкого расстояния. Она также не исключила, что убитую собаку привезли на дачи и выбросили.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около 17 часов. На месте работают сотрудники и криминалисты. Проводится проверка.
