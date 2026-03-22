Летящий в Петербург самолет Airbus авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Россия», который следует из города Минеральные Воды в Санкт-Петербург, в воскресенье, 22 марта, подал сигнал бедствия 7700 незадолго до посадки — он может значить чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.
— Airbus A320−214 прямо сейчас летает от Кировска до Коськовское в Ленобласти. Точные причины пока неизвестны. В онлайн-сервисе по отслеживанию самолетов за бортом следит уже более 10 тысяч пользователей, — говорится в публикации Telegram-канала Shot.
Ранее рейс SU1854 Москва — Баку вернулся в аэропорт вылета после столкновения самолета с птицей вскоре после взлета.
16 марта СМИ сообщили, что самолет Sukhoi Superjet 100, который летел из Пулково в Мурманск, запросил аварийную посадку в аэропорту вылета. Журналисты сообщили, что у борта якобы было неисправно шасси.