Киев в огне: в столице Украины горят секретные склады

Пожар на складах в киевском районе Троещина привел к сильному задымлению, которое распространилось на центральные районы города и несколько жилых округов.
Что известно о пожаре.
По данным украинских СМИ, огонь охватил складские помещения на левом берегу Киева. Сообщается, что площадь возгорания достигает около 3 тысяч квадратных метров.
В публикациях указывается, что горят коммерческие постройки. Причины пожара на данный момент не называются.
Видео и сообщения из соцсетей.
Первые сообщения о возгорании начали распространяться в соцсетях. Очевидцы публикуют видео с места происшествия, на которых видны густые клубы дыма и открытое пламя.
«Очень сильный пожар на Троещине в Киеве… горят склады», — говорится в одном из сообщений.
Судя по кадрам, дым поднимается на большую высоту и заметен из разных районов города.
Дым дошел до центра Киева.
Пользователи соцсетей и СМИ отмечают, что задымление распространилось за пределы района пожара и достигло центра Киева.
Отдельные сообщения указывают, что дым ощущается сразу в нескольких районах столицы.
Реакция властей.
Власти Киева подтвердили факт пожара и обратились к жителям с рекомендациями.
Жителям Деснянского, Днепровского, Оболонского и Подольского районов рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
Распространение огня и версии.
В ряде сообщений утверждается, что огонь мог перекинуться на прилегающие поля. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Информация о пострадавших не приводится.