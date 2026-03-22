Киев в огне: в столице Украины горят секретные склады

Крупный пожар на складах в Троещине в Киеве вызвал сильное задымление, дым дошел до центра, власти дали рекомендации жителям.

Источник: Аргументы и факты

Пожар на складах в киевском районе Троещина привел к сильному задымлению, которое распространилось на центральные районы города и несколько жилых округов.

Что известно о пожаре.

По данным украинских СМИ, огонь охватил складские помещения на левом берегу Киева. Сообщается, что площадь возгорания достигает около 3 тысяч квадратных метров.

В публикациях указывается, что горят коммерческие постройки. Причины пожара на данный момент не называются.

Видео и сообщения из соцсетей.

Первые сообщения о возгорании начали распространяться в соцсетях. Очевидцы публикуют видео с места происшествия, на которых видны густые клубы дыма и открытое пламя.

«Очень сильный пожар на Троещине в Киеве… горят склады», — говорится в одном из сообщений.

Судя по кадрам, дым поднимается на большую высоту и заметен из разных районов города.

Дым дошел до центра Киева.

Пользователи соцсетей и СМИ отмечают, что задымление распространилось за пределы района пожара и достигло центра Киева.

Отдельные сообщения указывают, что дым ощущается сразу в нескольких районах столицы.

Реакция властей.

Власти Киева подтвердили факт пожара и обратились к жителям с рекомендациями.

Жителям Деснянского, Днепровского, Оболонского и Подольского районов рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Распространение огня и версии.

В ряде сообщений утверждается, что огонь мог перекинуться на прилегающие поля. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Информация о пострадавших не приводится.