В Италии молдаванин осужден на 21 год тюрьмы: Чиприана Виколу признали виновным в убийстве 28-летней Франчески Компаньоне

Суд присяжных итальянского города Санта-Мария-Капуа-Ветере вынес приговор гражданину Молдовы Чиприану Виколу за убийство 28-летней Франчески Компаньоне. Помимо тюремного срока, осужденный обязан выплатить семье погибшей компенсацию в размере 600 тысяч евро.
Трагедия произошла в октябре 2022 года на вилле семьи девушки. По данным следствия, Викол взял оставленное без присмотра полуавтоматическое ружье и выстрелил Франческе в лицо. Несмотря на то что обвиняемый сам вызвал экстренные службы, прокуроры доказали наличие «косвенного умысла»: он осознавал риск, направляя заряженное оружие на человека.
Следователи также установили, что молодых людей связывали тайные отношения, в то время как мужчина был официально помолвлен с другой. Суд особо отметил отсутствие раскаяния со стороны подсудимого, который за все время процесса так и не принес извинений семье убитой.
