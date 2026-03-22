Во Франции на выборах скончались два человека — избиратель и наблюдатель

По данным источника, мужчина пожилого возраста внезапно пожаловался на боль в груди. Прибывшие медики пытались реанимировать его с помощью дефибриллятора, но спасти не смогли. Инцидент произошёл около полудня по местному времени. Из-за случившегося три участка в городе временно закрыли, но после 14:00 они возобновили работу.